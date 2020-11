Eerste paal geslagen voor het Gymsportcentrum

Vrijdagmiddag vond het symbolisch slaan van de eerste paal plaats van het Gymsportcentrum. Hiervoor kon wethouder Vincent Tuijp plaatsnemen in de cabine van de heistelling.

Samen met wethouder Albert Koning, Joop Veerman (St. Mauritius) en Jack Steur (Kuiper Steur Architecten BNA) werd een groot spandoek met een artist impressie van het Gymsportcentrum onthuld op de bouwlocatie. Vanwege de coronamaatregelen was het een sobere maar toch feestelijke gebeurtenis.

Joop Veerman heeft 12 jaar lang de kar getrokken om de realisatie van deze turnhal mogelijk te maken. Nu is de bouw dan eindelijk van start gegaan met het slaan van de eerste van de 122 betonnen palen. De bouw wordt uitgevoerd door Mercuur Bouw en de planning is dat het gebouw in oktober 2021 opgeleverd kan worden.