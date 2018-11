Geslaagde voetbalclinic voor de jeugd bij EVC

De EVC-voetbalclinic van afgelopen zondag is zeer geslaagd geweest! Dit is het tweede jaar dat de dag georganiseerd werd en de weergoden zaten erg mee. De deelnemers konden zelfs af en toe een mooi zonnetje zien. Ruim 60 kinderen van de O8 t/m O12 hadden zich ingeschreven en leefden zich uit bij de verschillende onderdelen. Hoogtepunt daarbij was het onderdeel waarbij de beginselen van het freestyler werd aangeleerd door een van Nederlands beste freestylers Tom Vegter.