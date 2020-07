Huur- en bouwovereenkomst ondertekend voor Gymsportcentrum

Donderdagmiddag vond de ondertekening plaats van de huur- en aannemersovereenkomst voor het Gymsportcentrum in Volendam. Het was de bedoeling om dit heugelijke en historische gebeuren op de bouwlocatie te laten plaatsvinden op de Broeckgouw, nabij de Dijkgraaf de Ruiterlaan bij de volkstuinen.

Maar vanwege het regenachtige weer werd dit naar de Gymstuif verplaatst. Door Chris de Boer en Frank Klukhuhn werd namens Mercuur Bouw de bouwovereenkomst ondertekend, samen met wethouder Vincent Tuijp.

De huurcontracten werden door Evert Karregat (CBW), Ben Posthumus (Budocentrum Fun en Fit) en Laurens Snoek (turnvereniging St. Mauritius) ondertekend. De planning is dat in november (week 47) de eerste paal geslagen wordt. De oplevering zal in oktober 2021 zijn.