1.300 Paarse Cupcakes bereid en uitgedeeld op het DBC

‘Paarse Vrijdag’ is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Deze dag is voor het eerst gehouden in 2010 en vindt plaats op de tweede vrijdag van december.

Vrijdag 8 december werd ook op het Don Bosco College de ‘Paarse Vrijdag’ gehouden. De leerlingenraad van het DBC had deze activiteit georganiseerd en alle leerlingen kregen tijdens de pauze een paarse cupcake aangeboden in de aula.

De 1.300 cupcakes zijn door 24 VMBO-leerlingen onder leiding van hun docente Irene Talboom en Nico van Diepen (bekend van Heel Holland Bakt) in de keuken bereid op de dag vóór ‘Paarse Vrijdag’.