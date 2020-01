100%NL Magazine meest complete mediabedrijf van Nederland

Het Volendamse 100%NL Magazine mag zich sinds kort het meest complete mediabedrijf van Nederland noemen. Nu zij ook de schermen van de Intercity’s van de NS vermarkten kunnen

zij naast radio, + print en online ook outdoor reclame aanbieden aan hun klanten.

Algemeen directeur Eddy Guijt is verheugd over de samenwerking.

“Dat een partij als de NS ons kiest voor deze pilot is natuurlijk geweldig. En dat we nu meer mediatypen in huis hebben dan een partij als Talpa is een hele leuke bijkomstigheid. Al moet ik daar natuurlijk wel aan toevoegen dat wij FC Volendam zijn en Talpa is FC Barcelona. Maar aan de andere kant is het op dit moment ook wel heel leuk om FC Volendam te zijn haha.”