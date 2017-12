175 Pakketten rondgebracht met “Zon in de Schoorsteen”

Het is al tientallen jaren een mooie traditie dat door de Zonnebloem afd. Volendam in de Sinterklaastijd bij zieke en eenzame mensen pakketjes worden bezorgd met de actie ‘Zon in de Schoorsteen’.

In de Nivo hebben enkele weken oproepen gestaan aan de lezers om voor de Zonnebloem een pakket te maken (al dan niet voorzien van een rijmpje). Hier is heel goed gehoor aan gegeven. Een record aantal van 175 mooi versierde en rijkelijk gevulde Sinterklaaspakketten werden woensdagmiddag vanaf 2 uur bij de zieken en eenzamen afgegeven.

De actie “Zon in de Schoorsteen” was dus weer super geslaagd van de Zonnebloem afdeling Volendam. De cadeaupakketten werden door mini-Pietjes bij de 175 adressen in Volendam afgegeven.