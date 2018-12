25-Jarig jubileum Havenhof afgesloten met feestavond in de Jozef

Vanwege het 25-jarig bestaan van het Havenhof waren er de afgelopen vijf zaterdagen verschillende activiteiten in het winkelcentrum. Ook was er een rebus-actie. Vijf weken lang werden er tien uitnodigingskaarten voor een feestavond in de Jozef voor 2 personen getrokken. Afgelopen zaterdag was de afsluiting van de festiviteiten met een knallend feest in de mooi versierde Jozef.