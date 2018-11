250-ste Opera-avond van Kees Schilder (Kos)

Dinsdagavond was in de activiteitenruimte van de Sint Petrusschool de laatste Opera-avond in een serie van vijf, die weer gegeven werd door operakenner Kees Schilder (Kos). Het was tevens een jubileumavond, want het was de 250-ste Opera-avond. Tijdens deze avond konden de liefhebbers weer verschillende hoogtepunten van opera’s beluisteren, waar Kees Kos op enthousiaste en inspirerende wijze over weet te vertellen.