300 Kinderen liepen de herdertjestocht “Volg de Sterren”

In de Grote Kerk te Edam werd door de Protestantse kerkgemeente op Kerstavond voor de eerste keer voor de kinderen een herdertjestocht “Volg de Sterren” gehouden. Op initiatief van ds. Mirjam Koole, die sinds juni als nieuwe predikant in Edam werkzaam is, werd dit project opgezet.

Een grote groep leden van de kerkgemeente werkte mee aan de voorbereidingen. Met de lichtjestocht wordt het Kerstverhaal, het nieuwe leven, het wonder van ons bestaan, verteld.

Er hadden zich 300 kinderen voor opgegeven, en zij konden in groepjes de herdertjestocht door de stemmig verlichte Grote Kerk lopen. Door de Sterren te volgen, waren er zeven ‘stops’ in de kerk, waar de betekenis van het Kerstverhaal met verschillende voorstellingen en vertellingen werd uitgebeeld of uitgelegd.