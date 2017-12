300 Vrouwen in het Pieterman-Restaurant met de Kerstbingo

In het Pieterman-Restaurant van het Marinapark was het vrijdagavond een drukte van belang. Hier werd voor de eerste keer een Kerstbingo georganiseerd. En hier was veel animo voor. In de drie zalen van het Pieterman-Restaurant zaten in totaal zo’n 300 vrouwen gezellig bijeen.

Rode kerstmutsen werden uitgedeeld en toen de dames deze hadden opgezet kleurde het restaurant rood. Om 20.00 uur ging de Kerstbingo van start. Als eerste was er een verloting van een vijftal prijzen en toen werd de eerste bingoronde gespeeld.

Een podium was helemaal vol gezet met mooie prijzen voor deze bingo, waarmee de dames al een beetje in de kerststemming kwamen. Tussen de bingorondes door waren er meerdere verlotingen van prijzen. Met een drankje en hapje werd het een spannende en gezellige avond.