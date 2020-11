3JS Online Amuse Tour een doorslaand succes

Een prachtige samenwerking is door het Coronavirus tot stand gekomen tussen zeven horecazaken en de 3JS. Omdat de restaurants en cafés door corona gesloten zijn, zijn de handen ineen geslagen om te komen tot de 3JS Online Amuse Tour.

Er was grote animo voor want afgelopen zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur konden de boxen met daarin 7 heerlijke amuses worden afgehaald. In het bedrijfspand van GBM was een drive-in gecreëerd. De 600 3JS amuse-boxen lagen gekoeld opgeslagen in een vrachtwagen van Mooijer-Volendam.

Voor het pand stonden geluidsboxen waaruit stemmige muziek te beluisteren was en de bezoekers die met de auto kwamen om de boxen op te halen werden getrakteerd op koffie of chocolademelk. De 3JS Online Amuse Tour liep op rolletjes en was perfect georganiseerd.