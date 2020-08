Band wil ‘Aard van het beest’ nog één keer uitvoeren

3JS willen ook voor Volendamse jeugd spelen

Uitgerekend in het jaar dat hun nieuwe album (‘De aard van het beest’) op nummer één binnenkwam in de Album Top 100, werd de evenementenbranche, sterker nog een groot deel van de wereld, tot stilstand gebracht. Creatief als ze zijn, bedachten de 3JS – ze waren nog maar een maand onderweg met hun nieuwe theatertour – een andere manier om hun liedjes aan de man, vrouw én kinderen te brengen. Door ze in een studioruimte live te spelen en zo de huiskamer in te streamen. Daar kwamen veel positieve reacties op. Nu er eindelijk iets meer mag, traden ze acht keer met ‘Het beest uitgekleed’ op in De Jozef en inmiddels zijn ze met deze uitgeklede show het land in getrokken. In oktober willen ze in eigen dorp (PX) nog één keer de grote show uitvoeren zoals vóór corona. Oók voor de jeugd onder 16 jaar, waaronder het album zeer geliefd is.

Door Eddy Veerman

,,We waren verschrikkelijk blij dat we onlangs, na de versoepelingen, weer in De Jozef konden spelen, ondanks alle op dat moment nog gaande malaise in de evenementenbranche”, begint Jan Dulles. ,,We speelden voor het eerst weer in een theater, maar wel in een uitgeklede versie, alleen met basgitaar en piano. Met een mooi repertoire en dan raak je op een gegeven moment zo op elkaar ingespeeld, dat was heerlijk om weer mee te maken na een ‘vakantie’ van vier maanden. Ik sprak mensen die zelfs drie keer zijn geweest of die het ‘het mooiste optreden ooit van de 3JS’ noemden. Het was zo intiem, je kon een speld horen vallen in De Jozef… en dat is nog nooit gebeurd. Dat is het enige voordeel van het coronaverhaal, dat mensen in een klein gezelschap toch gezellig en tegelijkertijd intiem een concert kunnen volgen. In het weekeinde waarin anders kermis zou zijn, doen we er nog twee.”

‘Dat is het enige

voordeel van het

coronaverhaal,

dat mensen in een

klein gezelschap

toch gezellig en

tegelijkertijd intiem

een concert kunnen volgen’

Afgelopen week stonden de mannen in Alkmaar en Hoofddorp. Het theaterseizoen kent normaal gesproken nog pauze, maar dit zijn theaters die speciaal een zomerprogramma hebben georganiseerd, om weer verbinding te maken met het theaterpubliek. Er staan nog vier theateroptredens gepland, daar komen ongetwijfeld nog wel shows bij, als andere theaters ook de deuren weer openen. We doen dan twee shifts per avond, zodat er in totaal 300 mensen kunnen komen. Beide optredens duren dan een uur en een kwartier, dus dat is best pittig voor ons.”

,,Maar in deze tijd moet je creatief denken over wat we kunnen doen, om mensen te enthousiasmeren om in het najaar toch naar ons te komen kijken. Zo kwam ook het idee om in eigen dorp een keer de complete bandshow, mét het decor, te doen. In de PX kunnen 200 mensen zitten en dan zetten we, om te beginnen op zondag 11 oktober, de show neer die we hebben moeten afbreken in maart. Dan kunnen we ‘De Aard van het beest’ toch nog een keer spelen. Uniek dus. We beginnen met één show, misschien volgt er nog één én we zijn van plan om een show voor de kinderen onder de 16 – dan mogen er wellicht meer in – te doen, mogelijk op een zaterdagmiddag.”

,,Het is heel bijzonder om te merken hoe de jeugd deze nieuwe liedjes meezingt. Daar worden we erg gelukkig van. Vooral in Volendam is dit album na Watermensen het meest succesvolle album, nu al, gebleken. Die feedback krijgen we ook van de fans. Dat mensen op vakantie het album hebben aangezet en eenmaal terug pas weer uit hebben gedaan. Met die insteek is het album ook gemaakt.”

‘Het is heel bijzonder

om te merken hoe de

jeugd deze nieuwe

liedjes meezingt’

,,‘Het kind in mij’, onze nieuwe single, wordt op de radio ook veel gedraaid. We hadden natuurlijk heel graag met deze liedjes alle theaters in gegaan en er stond ook een clubtour op het programma. In deze tijd moeten we maar relativeren, koesteren wat je hebt en wat je hebt bereikt. Soms vraag je je wel eens af: komt het ooit goed en gaan we nog optreden voor volle zalen of op festivals? Ik mag hopen van wel. Dit jaar moeten we gewoon afschrijven. Die clubs hebben het momenteel ook heel moeilijk. Neem de geluidsbedrijven, zalen als Paradiso, die zeker weten dat ze dit jaar niet meer open kunnen gaan. Festivals, die al kaartjes verkopen voor volgend jaar, terwijl ze eigenlijk niet weten of ze dan wel in volle bezetting draaien kunnen.”

,,Met dit album en deze nummers hadden we op festivals kunnen knallen. Als dat het volgend jaar niet is, dan maar het jaar er op. We komen nu op plekken te spelen, waar je anders nooit zou komen. Nieuwe initiatieven zoals ‘De Tuin van 2020’, Dinnershows, of een Open Lucht-optreden op een veld waar alleen maar stoeltjes staan, dat is tóch wel mooi. Ik denk dat – als de restricties er niet meer zijn – die optredens er voor altijd zullen blijven. Dan kunnen ze tenminste wél geld verdienen. Net als de terrassen hier op de loswal onder aan de dijk, die erbij zijn gekomen. Dat gaat waarschijnlijk nooit meer verdwijnen. Ik kan niet afwachten tot we ook dáár volgend jaar een gigantisch optreden kunnen geven.”