4-Tegen-4 voetbaltoernooi op het Cruyff Court

Vijf leerlingen van het Johan Cruyff College organiseerden afgelopen woensdagmiddag op het Cruyff Court in het Siem Lutpark, als studieproject, een voetbaltoernooi. Hier namen verschillende teams van Volendamse basisscholen aan deel.

Coaches waren de voetballers Jari Vlak en Mike Eerdhuijzen (van FC Volendam) en Boy Kemper (van Ajax). Het veld was in tweeën verdeeld zodat er steeds twee partijen van 5 minuten gespeeld konden worden. Er waren prijzen voor de beste ploegen en speler/speelster. Tevens was er een lotenverkoop waarvan de opbrengst bestemd was voor de Cruyff Foundation. Tussen de regenbuien door werd gewoon door gevoetbald en waren er ook voetbalspellen voor de kinderen.