45 Jaar oude treurwilg geneuveld

Gedurende de eerste ‘herfststorm’ van afgelopen vrijdag is de prachtige treurwilg aan de Mercuriuslaan in Volendam omgewaaid. De 45 jaar oude treurwilg was een beeldbepalende boom op de hoek van de Mercuriuslaan.

De boom stond nog vol in blad en was dus topzwaar. Tegen de hevige rukwinden van vrijdag was de treurwilg niet opgewassen en is helaas geknakt. De medewerkers van de plantsoenendienst kunnen van de week de boom opruimen.