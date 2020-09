75-Jarig bestaan ETB Cas Sombroek

Vrijdag was het dubbel feest bij E.T.B. Cas Sombroek. Het 75-jarig bestaan van het bedrijf werd gevierd en directeur Marco Sombroek vierde zijn 50-ste verjaardag. Vanwege corona konden het jubileum en de verjaardag niet groots gevierd worden.

Er was daarom een sobere bijeenkomst voor het personeel in het magazijn. Voor het pand was een Abrahampop geplaatst. Om 17.00 uur kon Marco Sombroek, die al 24 jaar directeur is van het bedrijf, een prachtig borstbeeld onthullen in de hal. Het bronzen beeld kreeg Marco van zijn vrouw Alyssa en de kinderen Paul, Dicky, Cas en Lenn.

Na de onthulling was Marco er echt stil van. Het borstbeeld staat op een marmeren sokkel, waarin gegraveerd “Marco Sombroek ter ere van het 75-jarig bestaan”. Bij het jubilerende bedrijf zijn 115 eigen mensen werkzaam en er is een mooie en goedgevulde orderportefeuille.