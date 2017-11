82 Deelnemers aan NH Rapid Schaaktoernooi

Zaterdagmorgen om 10.30 uur ging in Restaurant De Groene aan de Haven weer het jaarlijkse Noord-Hollandse Rapid Schaaktoernooi van start. Dit wordt door Schaakclub Volendam in samenwerking met de Noord-Hollandse Schaakbond georganiseerd.

Het schaaktoernooi heeft de toepasselijke naam “Schaken op de Dijk”. Ook nu was er weer veel animo voor want aan dit toernooi namen 82 schakers deel waaronder ook een grootmeester.

Er werden door alle deelnemers 8 schaakpartijen gespeeld in een rap tempo. Binnen een kwartier dient de partij afgelopen te zijn en daarna wordt er gewisseld. Tot 5 uur werden vele schaakpartijen gespeeld en toen volgde de prijsuitreiking van het weer geslaagde toernooi.