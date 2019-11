91-jarige Nel Stokka gooit nog volop strikes

Misschien wel de oudste bowlster van Nederland is Nel Stokka-Kemper (91) die in Amsterdam woont, was afgelopen weekend met haar zus Catharina van Riessen (82) uit Watergang aan het bowlen in “De Zedde” samen met twee kleinzoons.

Nel en Catharina hebben Volendamse roots, want hun oma was van de familie Koning en opa van de familie Zwarthoed. Zij komen uit een groot gezin van 9 kinderen. Geregeld zijn ze aan het bowlen op de banen van “De Zedde”, want ze blijven deze sport leuk vinden.

Nel Stokka-Kemper heeft 20 jaar in Noorwegen gewoond en is nu weer naar Nederland teruggekeerd. Ze is nog zéér fanatiek aan het bowlen en werpt volop strikes. Dat was zaterdagmiddag ook weer het geval.