Aal en Griet onderscheiden voor hun levenswerk

Een koninklijke onderscheiding is voor Aal Buijs-Schilder (76) en Griet Schilder-Veerman (74) de beloning voor een leven lang Volendammer kleding maken. Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn ze nu. Daardoor worden ze op straat aangesproken als ‘koninklijk’. Aal en Griet waren jonge meisjes toen familieleden hen al aan handwerken zetten. In hun leven deden ze een schat aan kennis en ervaring op over het maken van traditionele kostuums en hoe deze te dragen. Het is informatie die we volgens hen moeten bewaren voor de toekomst. De dames gaan na hun onderscheiding door met handwerken alsof er niks gebeurd is. Maar het gevoel van trots zal nog wel even blijven.

Door Laurens Tol