Aalroken voor het Palingtoernooi

Het is al vanaf het begin van het Palingtoernooi van T.V. Dijkzicht een mooie traditie dat er aal wordt gerookt. Donderdagmorgen werd de rookton weer naast de kantine geplaatst door voorzitter Kees de Boer en Jan Schilder.

Om 9 uur arriveerde de beste aalroker van Volendam, Jan Bootsman (Wagen), en werd het houtpulp in de rookton aangestoken. Ook de oud-groundsman Jaap Steur was een kijkje komen nemen. In totaal 130 pond aal werd gerookt en hier waren de mannen de hele dag mee bezig. De visdelicatesse vond weer grif aftrek onder de bezoekers en deelnemers van het Palingtoernooi. Het aalroken werd belangstellend bekeken door veel leden van T.V. Dijkzicht. De smaak van de gerookte aal was weer voortreffelijk.