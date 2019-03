Aaltje Rosmalen 25 jaar bij DEEN

Het was afgelopen vrijdag groot feest bij DEEN Supermarkt in winkelcentrum het Havenhof. Aaltje Rosmalen is namelijk al 19 jaar werkzaam de winkel in het Havenhof bij de afdeling brood, kaas en vleeswaren.

In de jaren ervoor werkte ze bij een ander filiaal van DEEN. De trouwe werkneemster werd in het zonnetje gezet door bedrijfsleider Dave van Beek en Rayonmanager Rob Langendijk. In de kantine was er gebak bij de koffie en kreeg Aaltje een prachtige bos bloemen overhandigd. Samen met collega’s werden anekdotes opgehaald over de afgelopen jaren. Een kwart eeuw is Aaltje dus al werkzaam bij DEEN en nog steeds gaat zij fluitend naar haar werk, wat ze nog vele jaren hoopt te kunnen blijven doen.