Aanbesteding parkeerverwijssysteem voor Volendam

Woensdagochtend vond in de B&W-vergaderkamer van het Stadskantoor de ondertekening plaats door wethouder Wim Runderkamp voor de aanbesteding van een parkeerverwijssysteem voor Volendam, met name om het toeristisch parkeren beter te verdelen en faciliteren.

Na vele jaren van onderzoeken is het er nu dan toch van gekomen. Het parkeerverwijssysteem wordt geleverd en geplaatst door VIALIS. Voor het verwijzen van de parkeerterreinen is er voor gekozen om dit middels een dynamisch parkeerverwijssysteem te doen, waarbij het aantal vrije beschikbare parkeerplaatsen per parkeerterrein wordt aangegeven. Het aangegeven van een vrije parkeerplaats gebeurt middels een sensor in elke parkeerplaats. Het gaat hierbij om ongeveer 480 parkeerplaatsen voor auto’s en 50 parkeerplaatsen voor touringcars.