Aanleg nieuwe leidingen op het Zuideinde

Momenteel zijn alle Nutsbedrijven aan de slag op het Zuideinde. Een lange gleuf werd maandag en dinsdag uitgegraven waarin de nieuwe leidingen gelegd werden. Dit gebeurt voor de woningen aan “de droge kant” van het Zuideinde.

Dit ondergrondse werk is vooruitlopend op de herbestrating van het Zuideinde. Hier zal binnen afzienbare tijd aan begonnen worden. Het is geen overbodige luxe, want het wegdek is flink verzakt en zit vol kuilen. De voorbereidingen voor de nieuwe indeling van het straatwerk op het Zuideinde zijn dus in gang gezet.