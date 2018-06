Aanleg van fontein op Europaplein

Bij het graven van proefsleuven voor het vervangen van het riool op het Europaplein is de aannemer Sturm B.V. gestuit op asbest. Uit nader onderzoek is gebleken dat het om een heel beperkte hoeveelheid asbest gaat. Dit onderzoek toont verder aan dat er lood aanwezig is in de ondergrond. De vervuiling zit precies op de plek waar de vervanging van het riool moet starten. Totdat de vervuilde grond op de voorgeschreven wijze is afgevoerd kan er niet verder gewerkt worden. Volgens de aangepaste planning kan het werk eind juni worden voortgezet. Door deze vertraging kan de verfraaiing van het plein pas na de kermis worden afgerond.