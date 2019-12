Aanleg van nieuw riool op de Bootslot

Sinds enkele weken zijn medewerkers van Kok Infra met groot materiaal aan het werk op de Bootslot en Dukaton. In de groenstrook naast het wegdek en de vijver wordt een nieuw riool aangelegd.

Diepe gleuven worden uitgegraven voor het plaatsen van de rioolbuizen met een grote doorsnede. Met behulp van de hijsarm van een graafmachine worden de buizen op de juiste plaats in de uitgegraven kuilen gehesen en vervolgens bevestigd. Mede door het regenachtige weer is het een fikse modderbende op de Bootslot.

De brug richting het Gouden Slot was tijdens de werkzaamheden af en toe afgesloten als er hijs- en graafwerk plaatsvond. Met hekwerken is de groenstrook afgesloten zodat kinderen niet bij de diepe uitgegraven gleuf kunnen komen. Het is een omvangrijke klus die nog wel een tijdje zal gaan duren.