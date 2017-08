Aanrijding met gewonde in de Burg. van Baarstraat

Vrijdagavond om 18.15 uur vond een aanrijding plaats in de Burg. van Baarstraat nabij de kruising met de Irissenstraat. De bestuurders van een scooter en fiets kwamen met elkaar in botsing. Hierbij raakte een man gewond. Hij liep een hoofdwond op.

De politie was snel ter plaatse. Ook de ambulance rukte uit. De gewonde werd ter plaatse geholpen door de artsen aan zijn verwondingen en met de ziekenwagen naar het ziekenhuis vervoerd.

De Burg. van Baarstraat was tijdelijk afgezet voor het verkeer. Het ongeval trok veel bekijks in de winkelstraat op de koopavond.