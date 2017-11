Actie in supermarkten voor de Voedselbank

Voor de vierde keer vond er afgelopen zaterdag in de supermarkten in Edam-Volendam van DEEN en de Vomar Voordeelmarkt een actie plaats voor de Voedselbank. Dit ging in samenwerking met het Werkend Missieteam van Aaf Beers-Schilder.

Teams van de Voedselbank waren present in de vier DEEN-supers in Volendam en Edam en op De Broeckgouw in de VOMAR. Daar stonden tafels klaar met verschillende artikelen die de klanten konden kopen en inleveren bij de stands van de Voedselbank.

Ook werden flyers uitgedeeld. Er werd weer een grote hoeveelheid verpakte levensmiddelen en goederen opgehaald voor de Voedselbank. Hiervoor werd een vrachtwagen ingezet om de spullen op te halen.