AED-apparaat buiten de Vincentiuskerk en in Mariakerk

Sinds kort zijn beide kerken in Volendam voorzien van een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator). De kosten hiervan zijn voor een deel door het kerkbestuur opgehoest.

De kasten waarin de AED’s zitten zijn verzorgd door EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam, die tevens voor de aanschaf zorgdroeg. Hans Jonk (Chef), de kerkmeester van de parochie HH Maria en Vincentius, is blij dat beide kerken nu over een AED beschikken. In de Mariakerk hangt deze binnen en kan gebruikt worden als de kerk geopend is. In de naaste omgeving (o.a. bij de huisartsenpraktijk van dokter Agatha Schilder) hangt een AED die 24 uur per dag bereikbaar is. In de naaste omgeving van de Sint Vincentiuskerk was nog geen AED voor 24/7. Daar is nu dus verandering ingekomen. Bij de zij-ingang van de Vincentiuskerk (bij het pad naar de begraafplaats), hangt het AED-apparaat.