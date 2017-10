Afscheid van André Dooijeweerd bij FC Volendam

Fysiotherapeut André Dooijeweerd is voorafgaand aan de wedstrijd FC Volendam-De Graafschap gehuldigd wegens zijn 25-jarig dienstverband bij FC Volendam. Door bestuurslid Cor Tol werd hij in het zonnetje gezet en lovend toegesproken.

André Dooijeweerd zal zijn taken als fysiotherapeut dit seizoen langzaam afbouwen. Na dit seizoen gaat hij zich volledig richten op zijn eigen praktijk in Volendam. Als verzorger was hij vrijdag voor de laatste keer in het Kras Stadion in actie voor FC Volendam.

Nog één uitwedstrijd gaat André Dooijeweerd mee met de FC en dan geeft hij het stokje over.