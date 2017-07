Afscheid van Jan Tol (Dollie) bij de SKOV

Vrijdagmiddag vond in de aula van het Don Bosco College een afscheidsreceptie plaats. Na 41 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben bij de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, gaat Jan Tol (Dollie) nu van zijn welverdiende pensioen genieten.

De receptie werd druk bezocht, de aula stroomde vol met (oud)collega’s van Jan, die de laatste 6 jaar als Bovenschools Manager Primair Onderwijs werkzaam was. Op hartelijke wijze werd afscheid genomen.

Er was o.a. een toespraak van Freek Steur, die Jan Tol als directeur van de Spinmolen opvolgde. Verder werd nog een wens voorgedragen. Jan en zijn vrouw Tineke konden veel cadeaus in ontvangst nemen, waar-onder een fraai schilderij.