Afscheid van Juf Marja op de Sint Petrusschool

Vrijdag werd op de Petrusschool het afscheid gevierd van Juf Marja. Nadat 2 weken eerder afscheid is genomen van directeur Kees Schilder (Kos), was er nu wéér een juf die de basisschool verlaat.

Marja Buijs-Dooijeweerd is 64 geworden en zij gaat vervroegd met pensioen. In totaal heeft Juf Marja 33 jaar in het onderwijs gewerkt. De eerste 16 jaar in Amsterdam en Monnickendam en de laatste 17 jaar gaf zij les op de Petrusschool.

Het afscheid werd feestelijk gevierd. ’s Morgens om 8.30 uur was als eerste groep 3 aan de beurt om er een gezellig gebeuren van te ma-ken in de aula. Naast het afscheid in de aula was er ook een optreden van Clown Peppino voor de groepen 3/4 van de school in de klassen.