Afscheidsreceptie van Hans van Rooijen bij de SKOV

Vrijdagmiddag vond in de nieuwe kantine van het Don Bosco College een hartelijk afscheid plaats van Hans van Rooijen. Na 2,5 jaar als uitvoerend bestuurder werkzaam te zijn geweest bij Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, gaat Hans van Rooijen met pensioen.

Onder zijn leiding is in de afgelopen jaren veel gerealiseerd voor het onderwijs in Volendam. Zo is er onder andere een nieuwe basisschool voor De Blokwhere gebouwd, de uitbreiding van het DBC is gerealiseerd en de schoolpleinen worden avontuurlijker gemaakt.

De receptie werd druk bezocht en Hans van Rooijen en zijn vrouw Annemarie Thomassen werden bedolven onder de cadeaus bij het afscheid.