Afsluiting van actie Onderhoudsfonds Vincentiuskerk

Zondag om 17.00 uur ging in de Jozef de jaarlijkse bijeenkomst van start van stichting Vincentius Altijd In Ons Midden. Veel van de vaste donateurs van het Onderhoudsfonds waren naar dit samenzijn gekomen die als afsluiting geldt van de jaarlijkse actie.

Ook dit jaar is het streefbedrag weer gehaald. Ruim 53.000 euro is bijeen gebracht met de donateurs- en girokaartenactie. De winnaars van de prijzen, die vergeven worden met deze inzamelingsactie onder de schenkers, werden door Cees de Wit bekend gemaakt.

Uitleg werd gegeven over de inkomsten en uitgaven. Tevens werd ingegaan op het onderhoud dat in de komende jaren moet worden uitgevoerd. De muziek werd verzorgd door Disco Dobbel en de 3JS.