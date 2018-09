Aftrap G-voetbal bij RKAV

Dinsdagavond is eindelijk de aftrap gegeven van het G-voetbalteam van RKAV Volendam. Burgemeester Lieke Sievers, wethouder Vincent Tuijp en Jan Smit waren erbij om de G-voetballers, zo'n vijftien, en hun trainers, succes te wensen.

Het idee leefde al geruime tijd. Marco Jonk en Tom Tuijp gaan als trainers de uitdaging aan om de nieuwe tak van de RKAV van impulsen te voorzien. Elke dinsdagavond zal er van 19.00 uur tot 20.00 uur worden getraind in het Jan Smit Stadion. Jongens en meiden met een verstandelijke of lichamelijke handicap zijn altijd welkom.

Wedstrijden staan nog niet gepland, maar daar zal het in de nabije toekomst ongetwijfeld van komen.