Aftrap voor Bel-Marathon ten bate van Huis aan het Water

In mei 2013 is het Huis aan het Water geopend aan de Hoogedijk te Katwoude. Hier worden activiteiten, cursussen en begeleiding aangeboden aan kankerpatiënten en hun naasten, waarbij men uitgaat van de kwaliteit van het leven. Er zijn 70 vrijwilligers betrokken bij het Huis aan het Water.





Omdat het Huis aan het Water nauwelijks subsidie krijgt en zichzelf financieel moet bedruipen, worden er verschillende acties gehouden. Op vrijdag 13 april zal er een Bel-Marathon plaatsvinden, waarbij een groep personen gaat bellen om donaties binnen te halen. Donderdagochtend was de aftrap van de Bel-Marathon. Deze werd door Jack Tuijp verricht. Het is de aanloop naar de inzamelingsactie voor 13 april a.s. Meer nieuws hierover volgt nog.