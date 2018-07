Afwisselend programma met de Volendammerdag

Hoewel de Volendammerdag kleiner van opzet was, kon men toch volop genieten van cultuur en optredens aan de Haven. De VD64 van de gebr. Schilder (Loege) lag elders afgemeerd vanwege de visvangst. Zodoende kon dit schip niet ingezet worden als podiumboot.

Maar er was een mooi alternatief, want de Piratenboot, die een vaste ligplaats in de haven heeft, werd als podiumboot gebruikt en deze lag afgemeerd voor Bar “De Molen”. Om 11.30 uur traden de Zangertjes op bij de Visafslag. Om 12 uur waren er mooie dansshows te zien op de Havenkade. Om 13.30 uur startte de Evergreen Top 1000 Band die bekende nummers op het repertoire had staan.