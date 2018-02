Alexandra Verwoolde geeft kleiles op de Spinmolen

In het kader van het kunstenaarsproject “Kunst in/uit de School” geeft Alexandra Verwoolde lessen in kleien en boetseren op de Jozefschool, de Spinmolen, en de Sint Nicolaasschool. In totaal gaat het om 25 groepen en 600 leerlingen. Dinsdag 30 januari was de kunstenares Alexandra Verwoolde in de Spinmolen om drie lessen in kleien te verzorgen.