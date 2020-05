Alle senioren prijs met bingo van Eddy Guyt

De Edam-Volendam In Actie-Bingo van presentator Eddy Guyt is al vier zaterdagavonden een doorslaand succes. In vele huiskamers wordt meegespeeld met deze digitale bingo, die is opgezet om onze lokale ondernemers in deze bijzondere periode te steunen.

De prijzen worden voor 100 procent gekocht bij de lokale winkels. Speciaal voor de senioren werd dinsdag vanaf 14.30 uur een bingo gehouden, die live via LOVE-TV te zien was. Een kamer in het kantoor van Kubbinga was als studio voor de uitzending ingericht. De bingo was gratis voor de bewoners van het Nicolaashof en de aangrenzende seniorenwoningen.

Vooraf had Eddy Guyt een oproep gedaan om prijzen voor deze Seniorenbingo beschikbaar te stellen en zijn hele huiskamer werd ermee gevuld. Er waren zóveel prijzen dat iedere bewoner prijs had.