Alle Vierdaagselopers op eerste dag binnen

Maandag haalden de deelnemers aan de Vierdaagse hun startbewijs op op de Wedren in Nijmegen. Er zijn zo'n 50 Volendammers die meedoen. Via wandelvereniging 'n Loopie wordt aan 111 lopers het eten en drinken verzorgd.

Dinsdag was Wandeldag één naar Elst. Het was de omgekeerde route van de afgelopen 100 jaar. Hier had 'n Loopie drie andere stopplaatsen op een mooie plek. Alle Volendamse lopers kwamen mooi op tijd binnen.

De eerste Wandeldag was met prima wandelweer. Het was 25 graden met een lekker verfrissend windje. Voor de tweede dag worden tropische temperaturen verwacht. Ton Tol loopt voor de dertigste keer mee.

Zweten op de tweede dag van de Vierdaagse

Het was woensdag een zware dag voor de wandelaars. 's Nachts bij de start was het al rond de 20 graden. Overdag steeg het kwik naar 31 graden.

Dat betekende voor de lopers veel drinken en zweten. Het was de dag van Wijchen. Daar trad ook Kees Plat van de Tribute To The Catsband op. Het plein in het centrum was hier bomvol met toeschouwers en wandelaars.

Ondanks de zware omstandigheden wisten alle Volendammers, op een na te finishen. Er zijn nog twee dagen te gaan en er is weer een fantastisch sfeertje in de Keizer Karelstad.