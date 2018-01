Angela Grooteman 25 jaar werkzaam op het reisbureau

Dinsdag, de eerste werkdag in het nieuwe jaar, was ‘t bureau van Angela Grooteman in D-Reizen aan de Julianaweg feestelijk versierd. Dit vanwege het 25-jarig jubileum van Angela op het reisbureau. Een kwart eeuw geleden kwam Angela er te werken bij Wim Runderkamp.

Toen heette het reisbureau nog Toerkoop, vervolgens werd het Globe en sinds enkele jaren D-Reizen. De jubilaris werd in de bloemetjes gezet en er waren cadeaus.

Angela gaat elke dag nog met veel plezier naar haar werk. “Het mooie van dit vak is dat je altijd met blijde klanten werkt. Er is veel variatie, ik werk met fijne collega’s en af en toe mag je ook ‘n mooie reis maken. Ik hoop dit werk nog jaren te kunnen blijven doen”, vertelde Angela.