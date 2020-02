Annie Siegel de oudste studente van Nederland

In het Jaap van Praaghuis te Purmerend vond vrijdag de diploma-uitreiking plaats aan een 60-tal dames en heren die de zorgopleiding Helpende-Plus met goed gevolg afgerond hebben. Onder hen ook Annie Siegel, die woont in Volendam.

Zij is de oudste studente van Nederland met 64 jaar. Annie, hier alom bekend als ‘Jordanese Annie’, wist te slagen voor het certificaat en is nu in het bezit van het landelijk erkend diploma. Bij de cursus kreeg ze hulp van de 25-jarige Dennis Baltus, die vrijdag zijn vaste aanstelling kreeg in de Zorg met drie wijken, en zo de jongste Helpende Plusser van Nederland is.

Zodoende kon na de diploma-uitreiking een uniek plaatje geschoten worden van de oudste studente van Nederland en de jongste Helpende Plusser. “Zonder Dennis had ik het niet gered. Ik ben hem heel dankbaar”, vertelde Annie Siegel.