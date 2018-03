Asbestsanering op het volkstuinencomplex

Medewerkers van Van Bergé Asbestsanering zijn begonnen met het verwijderen van asbest op de volkstuinen aan het Oorgat in Edam en tuinvereniging Tuinvreugde aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan in Volendam.

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam wordt deze asbestsanering uitgevoerd. In Edam zijn eerst de asbest beschoeiingen verwijderd. Dinsdag is men van start gegaan op de volkstuinen in Volendam. De eigenaars van de volkstuinen moesten alle tuinhuisjes leeg halen want de asbest golfplaten die op de hokjes zitten worden allemaal verwijderd en afgevoerd. Mannen in witte beschermende pakken omwikkelen de asbestplaten in plastic waarna het in een containerbak wordt gedeponeerd en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn de volkstuintjes waar de asbestsaneerders werkzaam zijn met gele linten afgezet.