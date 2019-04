Asfalteren dijkpad in het Boelenspark

Sneller als planning vond afgelopen woensdagmorgen reeds het asfalteren van het voet/fietspad op het dijkje in het Boelenspark plaats. Het wegdek van dit druk bewandelde en befietste pad, was in zéér slechte staat.

Het zakte schuins weg richting het park en er zaten diepe kuilen en scheuren in. Als het aan de gemeente gelegen had, was dit pad al veel eerder onder handen genomen. Omdat het beheer van de dijken in handen is van het Hoogheemraadschap, moest met deze instantie overleg gevoerd worden over de meer dan nodige renovatie van het pad. Het heeft een tijdje geduurd, maar het is er toch van gekomen. Het voet/fietspad is nu weer voorzien van een strakke asfaltlaag. Het ziet er weer keurig netjes uit.