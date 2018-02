Asfalteren Mgr. Veermanlaan van start gegaan

Maandag werd een deel van de Schoklandstraat, tussen de Grote Ven en de Mgr. C. Veermanlaan, afgesloten. Hekken en omleidingsborden werden geplaatst en materialen aangevoerd voor het asfalteren. Deze omvangrijke klus wordt uitgevoerd door KWS Infra en dit gaat in zes fases gebeuren.

Dinsdag werden de straatklinkers uit het wegdek gehaald en tijdelijk achter sporthal De Seinpaal op grote hopen gedeponeerd. Woensdagmorgen gingen de graafwerkzaamheden van start. Steeds worden er stukken van de Mgr. Veermanlaan aangepakt en geasfalteerd, zodat het verkeer toch door kan rijden. Maar er moet wel rekening gehouden worden met omleidingen. Voorlopig zal men met de overlast rekening moeten houden want de planning is dat op 1 juni de grote asfalteringsklus is afgerond.