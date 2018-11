Asfalteren op de Julianaweg

Vrijdagmorgen was een deel van de Julianaweg, tussen de rotonde Burg. van Baarstraat en de Meergracht, afgesloten. Aannemingsbedrijf Ooms was met groot materieel uitgerukt om de druk bereden Julianaweg van een nieuwe asfaltlaag te voorzien.

Eerst werd met een grote freesmachine een laag asfalt van het wegdek geschraapt, dat meteen afgevoerd werd met keepwagens. Om 11.00 uur begon het asfalteren. Er was een krap schema, zodat de Julianaweg ’s middags weer voor het verkeer vrijgegeven kon worden. De Julianaweg is dé verkeersader in Volendam. Het wegdek ziet er nu weer keurig netjes uit.