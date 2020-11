Asfalteren van fiets-wandelpad op de Broeckgouw

Woensdag vonden asfalteringswerkzaamheden plaats in het natuurpark in de nieuwe woonwijk de Broeckgouw. Het deelplan Keetzijde is hier alleen met de auto via de Keetzijde te bereiken.

Aan de andere kant (tussen de Nieuwe Dieplaan en de woonwijk bij Singapore-Genua) is er een verbindingsweg over de brug, die alleen door fietsers en wandelaars gebruikt kan worden. In noodgevallen kan deze toegangsweg voor hulpdiensten wel opengesteld worden.

Na het verwijderen van de klinkers en het uitstorten van sintels als ondergrond, werd het asfalteren in één dag uitgevoerd. Het pad werd tevens aangesloten op de kruisende fietspaden die door het natuurpark lopen.