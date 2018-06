Asfalteren van Mgr. C. Veermanlaan komt voor de bouwvak gereed

Het asfalteren van de Mgr. Veermanlaan loopt prima op schema. Nu zijn de werkzaamheden in volle gang nabij het gemeentekantoor en bij Succes Schoonmaak. Vermoedelijk eind deze week worden de bestratingswerken hier afgerond.

Daarna wordt in twee delen het laatste stuk tot aan de Julianaweg onder handen genomen. Het wegdek is hier flink verzakt. Na het asfalteren is het wegdek ruim 40 centimeter hoger komen te liggen terwijl de stoepen nog eens 10 cm hogerop bestraat worden. Voor de woningen en bedrijven die aan de Mgr. Veermanlaan gevestigd zijn betekent het ook dat de inritten en bestratingen voor de panden opgehoogd moeten worden. Er is dus flink werk aan de winkel voor de stratenmakers. Zo waren de mannen van Van der Gracht bezig met het ophogen van de grote betonnen rijplaten naast een bedrijfspand in de Wattstraat.