Avondwandelvierdaagse van ’n Loopie

Van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni vindt voor de 7de keer de Mastermate Divema Avondwandelvierdaagse plaats. Maandag was de startdag en konden Kees Runderkamp en Peter Tol van ’n Loopie in de start- en finishplek, “De Schemerpit”, de kantine van Victory ’55, een kleine honderd wandelaars inschrijven. De start is 5 dagen lang tussen 15.30 en 18.30 uur. Na afloop krijgen alle deelnemers een medaille. Elke dag worden andere routes gelopen van 5 en 10 km. Tijdens de eerste loopdag was het broeiend warm.

Alle lopers kregen een oranje cap uitgedeeld als bescherming voor de zon en onderweg was er bij de stempelpost van sponsor Mastermate Divema aan de Julianaweg een traktatie, namelijk een ijsje en drinken. Vrijdag is de slotdag en dan is er tevens een verloting van leuke prijzen op de startnummers.