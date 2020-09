Baldadigheid of criminaliteit?

De schrik zat er wel even goed in toen vanmorgen duidelijk werd dat er een brand(je) had gewoed in de brievenbus van de bewoners van de van Baarstraat 42A. Gelukkig bleef de schade nu beperkt tot brandschade aan de buiten- en binnenkant van de brievenbus en waarschijnlijk is het vuur gedoofd doordat de binnenkant van ijzer is gemaakt.