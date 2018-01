Band Veerman! met 14 Veermannen in PX

Een uniek muziekavondje, luisterend naar de titel “Americana Guitar Fest”, staat ons weer te wachten op zaterdag 3 maart in Pop- en Cultuurhuis PX. Twee bands zullen die avond optreden, namelijk de Chicken Skin Guitar Band en Veerman! Laatstgenoemde band bestaat uit liefst veertien muzikanten uit het Veerman-geslacht.

Het idee om met de Veermannen een optreden te verzorgen borrelde op bij Evert Veerman (Jassie). Hij heeft in het verleden in diverse Volendamse bands gespeeld, zoals Left Side, Cats, Jen Rog, Canyon en de Living Room Band. Het was hem daarbij opgevallen dat er dan altijd wel twee Veermannen in de band zaten.

Het concert op zaterdag 3 maart wordt een Americana Guitar Fest. De twee bands zullen totaal 40 nummers spelen met Country- en Americana-muziek. De kaartverkoop is al in volle gang en hierbij geldt: Vol = Vol!