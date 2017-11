Banketbakkers zijn klaar voor de komst van Sinterklaas

De Sinterklaastijd staat weer voor de deur. Het is een spannende tijd voor de kinderen. Tot aan 5 december kunnen de jongens en meisjes hun schoentjes zetten. Sint Nicolaas heeft aan de banketbakkers in Edam-Volendam weer de opdracht gegeven om de allerlekkerste Sinterklaasspecialiteiten op ambachtelijke wijze te bereiden.

Dat betekent dus weer drukke tijden voor de banketbakkers. In Volendam is het al van oudsher een traditie dat er in de winkels van de banketbakkers smaktafels staan vol met allerlei Sinterklaaslekkers.

Er is onbeperkt keuze bij de zes banketbakkers in Volendam. Alles wordt prachtig mooi verpakt en de smaak van dit alles zorgt voor een streling van de tong. Hier kan de Sint volop slagen.